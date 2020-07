Aus der Kommunalpolitik in Blieskastel : Urnengräber statt Erdbestattung – der unaufhaltsame Trend

Aus der Kommunalpolitik in Blieskastel

Urnengräber wie dieses wünscht man sich in Biesingen. Foto: BeckerBredel

Biesingen In der Sitzung des Ortsrats Biesingen, diesmal im Vorraum der Hölschberghalle, ging es zunächst um die Gestaltung der verschiedenen Grabarten auf dem Friedhof. Tenor nach engagierter Diskussion: Es sollte von der Stadtverwaltung ein tragfähiges Konzept mit einer Kostenkalkulation für die Zukunft erstellt und dabei die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden.

„Nicht nur bei uns in Biesingen wünscht sich die Mehrheit der Bevölkerung eine Bestattung in einer Urnenwand oder in Urnengräbern. Nur noch 30 Prozent ziehen einer Erdbestattung vor“, hielt Ortsvorsteherin Annette Weinmann (SPD) fest.