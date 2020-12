Dieses Thema beschäftigt den Stadtrat und natürlich auch die Bürger in Blieskastel : Diskussion ums Wasser: Einem Ratsmitglied platzt der Kragen

Blieskastel Das waren noch Zeiten, als in Kirkel die Firma Nebgen Ass noch eine richtig „saarländische“ Quelle anzapfte und den Bürgern der Region die „Kirkeler Waldquelle“ servierte. Das ist inzwischen nun schon ein paar Jährchen her, die „Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke GmbH und Co KG“ (MEG) hat den Betrieb übernommen und betreibt nun die Wasserförderung für den Discounter Lidl (Markenname „Saskia“).

Derweil wurden die Kommunalpolitiker vor etlichen Tagen durch die Meldung aufgeschreckt, dass die in Kirkel ansässige Sprudel-Firma im Taubental eine Probebohrung für einen neuen Brunnen vorgenommen hat. Nachdem die politischen Gremien in der Nachbargemeinde in Alarmbereitschaft gerieten, das Thema auch in den Medien thematisiert worden war und somit an Fahrt aufgenommen hatte, befasste sich nun auch der Blieskasteler Stadtrat mit der Problematik.

Gleich zwei Resolutionen fanden sich auf der Tagesordnung der letzten Ratssitzung, eine eingebracht von der Kooperation SPD/Grüne, eine zweite von der CDU-Fraktion. Das Gebiet rund um Kirkel (wir erinnern uns an den Heimatkunde-Unterricht: das St. Ingbert-Kirkeler Waldgebiet) sichert die Grundwasserversorgung von Kirkel, St. Ingbert, Blieskastel, Sulzbach, Homburg, Neunkirchen bis nach Saarbrücken und St. Wendel. Sorgsam hatte Lukas Paltz, Fraktionssprecher der Grünen, die Liste aufgestellt und warnte vor den Folgen: „Wird mehr Grundwasser abgepumpt, kann dies unmittelbare Auswirkungen auf die Wasserversorgung haben. Hinzu kommen Folgen für die Umwelt, sollte der Grundwasserspiegel sinken“. So auch die Meinung von Achim Jesel, Frontmann der SPD-Fraktion, der in seinen Ausführungen ebenfalls deutlich machte, dass es gelte, die Grundwasservorräte zu sichern. Lukas Paltz wurde dann noch deutlicher: „Vor dem Hintergrund der Klimakrise und der zunehmenden Trockenheit darf die Landesregierung nicht leichtfertig ein lukratives Geschäftsmodell eines Großkonzerns zu Lasten der Bevölkerung und der Umwelt im Saarland zulassen“, argumentierte er. Und er verwies auf die lothringische Stadt Vittel, wo der dortige Grundwasserspiegel durch kommerzialisierte Nutzung stark abgesenkt worden sei.