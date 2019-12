Was geschah auf dem Paradeplatz? : Die Polizei sucht ein beschädigtes Fahrzeug

Blieskastel Zeugen könnten der Polizei bei der Aufklärung eines Unfalles in der Blieskasteler Stadtmitte behilflich sein. Am Montag, 16. Dezember, meldete sich ein Verkehrsteilnehmer beim Polizeirevier in Blieskastel.

Beim Abstellen seines Fahrzeugs zu Hause hatte er einen leichten Schaden auf der Beifahrerseite festgestellt. Zuvor sei sein blauer Ford Fiesta zwischen 16 und 18.15 Uhr auf dem Paradeplatz abgestellt gewesen. Der Mann gab an, dass er nicht ausschließen könne, dass er beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt habe. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass der Schaden durch einen anderen Verkehrsteilnehmer verursacht worden sei. Die Suche gemeinsam mit der Polizei auf dem Paradeplatz nach einem Fahrzeug mit entsprechenden Schäden blieb vergeblich.