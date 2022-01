Unfallflucht in Niederwürzbach : Im Vorbeifahren gegen den Rückspiegel

Die Homburger Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht am Donnerstag dieser Woche (20. Januar) in der Bezirksstraße in Niederwürzbach. Zwischen 7.40 und 10.15 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen in einer Haltebucht parkenden Fiat Talento mit Homburger Kennzeichen und beschädigte diesen am linken Außenspiegel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Anschließend fuhr der Unfallverursacher einfach weiter, ohne sich um den Schaden zukümmern.