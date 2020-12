Unfallflucht in Niederwürzbach : Unfallflucht in der Kirkeler Straße

Foto: dpa/Friso Gentsch

In der Nacht zu Heiligabend (24. Dezember) hat in der Kirkeler Straße in Niederwürzbach ein Autofahrer in Höhe des Anwesens 47 einen geparkten Ford Fiesta mit Pirmasenser Kennzeichen beschädigt. Danach flüchtete er.

