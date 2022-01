Unfallflucht in Lautzkirchen : Zeugen gesucht für Unfallflucht im Hasental

Am Donnerstag (20. Januar) zwischen 8 und 13.30 Uhr parkte ein weißer Mercedes-Benz Sprinter mit Homburger Kennzeichen am linken Fahrbahnrand der Sackgasse Hasental in Lautzkirchen. Beim Rückwärtsfahren kollidierte ein bislang unbekannter weißer Transporter, der nach Zeugenaussagen mit zwei männlichen Personen besetzt gewesen sein soll, mit dem geparkten Sprinter und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der flüchtige Transporter müsste am linken Rücklicht beschädigt sein.