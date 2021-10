Unfallflucht in Mimbach : Unfallflucht in der Neustraße

Am Mittwoch (6. Oktober) hat ein unbekannter Autofahrer zwischen 15 und 15.30 Uhr in der Neustraße in Mimbach einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Alfa-Romeo Mitu mit Homburger Kennzeichen an der linken Fahrzeugfront beschädigt.

Er fuhr dann einfach weiter.