Polizei sucht Zeugen : Fahrzeug-Scheibe mutwillig zerstört

Ballweiler Am vergangenen Montag (17. Januar) hat zwischen 7.30 und 11.30 Uhr ein Unbekannter in Ballweiler die hintere Fahrzeugscheibe eines VW Multivan mit Homburger Kennzeichen zerstört. Das Fahrzeug stand vor dem Wohnanwesen des Geschädigten in der Biesinger Straße.

