Sachbeschädigung in Webenheim : Unbekannter verkratzt schwarzen Skoda

Am Samstagabend (7. August) ist in der Wattweilerstraße in Webenheim ein Auto mutwillig beschädigt worden. Ein Unbekannter verkratzte vermutlich mit einemh Schlüssel die Beifahrerseite eines geparkten schwarzen Skoda Octavia.

