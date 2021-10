Diebstahl in Breitfurt : Unbekannte stehlen eine Baumaschine

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (6. Oktober) an einer Tiefbaustelle zur Verlegung von Glasfaserkabeln in Breitfurt, neben dem dortigen Radweg, eine schwere Baumaschine, einen sogenannter Grabenverdichter, entwendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Schadenshöhe beträgt rund 2000 Euro.