Mehrere Einbrüche : Unbekannte entwenden E-Bikes aus Garagen

Gersheim Am 1. Dezember wurden in der Zeit zwischen 0.15 und 2.30 Uhr in den Gersheimer Ortsteilen Peppenkum und Medelsheim insgesamt acht Pkw, fünf Garagen und eine Scheune von unbekannten Tätern aufgebrochen beziehungsweise geöffnet und durchsucht.

Entwendet wurden unter anderem zwei hochwertige E-Bikes.