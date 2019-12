Gewaltiger Schaden durch entwurzelten Baum : Dieses Bauwerk ist total hinüber

Dieser entwurzelte Baum hat am Würzbacher Weiher leider ganze Arbeit geleistet. Foto: Petra Linz

Niederwürzbach Eine umgestürzte Erle beschädigte die Holzbrücke über den Niederwürzbacher Weiher schwer.

Manches kommt ganz unverhofft um die Ecke. Und dann muss man handeln. So ist während des heftigen Sturmes vor wenigen Tagen eine Erle umgestürzt und hat die Holzbrücke hinter dem Annahof über den Würzbacher Weiher schwer beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, teilt die Ortsvorsteherin von Niederwürzbach, Petra Linz, mit. Der unverzüglich durch sie informierte Blieskasteler Bürgermeister Bernd Hertzler habe sofort alle zuständigen Verwaltungsdienststellen in Aktion gesetzt. Bereits tags darauf, am frühen Morgen nach dem Unglück, sei durch den städtischen Forst die Krone der umgestürzten Erle abgeschnitten und der Stamm, der beide Geländer durchschlagen hatte, mithilfe eines Schleppers von der Brücke entfernt worden. „Die Mitarbeiter des Bauhofes sorgten parallel für eine beidseitige Sperrung der Brücke“. Diese werde durch die Bereitschaft des Bauhofes kontrolliert. „Um 10.30 Uhr waren alle Sicherungsmaßnahmen umgesetzt“, schreibt die Ortsvorsteherin.