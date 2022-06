Kita Bierbach : Uhu Anton und Co besuchten die Kita in Bierbach

Vogelschützer Martin Hirsch war mit seinen Greifvögeln zu Gast in der Kita Bierbach. Foto: Ute Stein

Bierbach Es war ein ereignisreicher Tag in der Kita St. Pirminius in Bierbach. Am Nachmittag besuchte die Kinder Uhu Anton mit seinem Besitzer Martin Hirsch von der Auffang- und Pflegestation für Vögel. Hirsch zeigte den Kindern seine eindrucksvollen Vögel.

Uhu, Kauz und Turmfalke durften hautnah erlebt werden.

Die Kinder durften die geduldigen Vögel streicheln und über das sanfte, weiche Gefieder staunen, Die ganz Mutigen durften sogar den Falkner-Handschuh mit dem Vogel halten und sogar die „wildesten Wilden“ unter den Kindern zeigten sich dabei ganz still, behutsam und leise. Es war ein faszinierendes Naturerlebnis, das der Kita das Elternausschuss-Mitglied Philipp Keller spendiert hatte.