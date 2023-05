Handball Ein Abschied, wie man sich ihn wünscht

Der große Abschied liegt 24 Jahre zurück: Am 2. Mai 1999 besiegte der TV Niederwürzbach den ThSV Eisenach mit 31:23. Mit dem Erfolg im Sportzentrum Erbach endete das Kapitel Handball-Bundesliga für den Verein. Am vergangenen Samstag feierten in der Würzbachhalle mehr als 150 Zuschauer mit dem TVN in dessen letztem Heimspiel der Saison einen 32:25 (18:10)-Erfolg gegen die HSG Dudweiler-Fischbach und einen kleinen Abschied. Der Traditionsverein zieht sich zum Ende der Saison freiwillig aus der Saarlandliga in die Verbandsliga zurück (wir berichteten).