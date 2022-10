Wasserwerk Blickweiler : Saarbrückens Trinkwasser kommt auch aus dem Bliestal

Blickweiler Das Wasserwerk zwischen Blickweiler und Wolfersheim fördert seit 40 Jahren hervorragendes Trinkwasser und verteilt es in der Region.

Das Wasserwerk Blickweiler (WWB) feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Am 10. September 1982 wurde es nach dreijähriger Bauzeit in Betrieb genommen. Anlässlich des Jubiläums lud das WWB nun zu einer Feierstunde in die Wolfersheimer Straße ein, um im kleinen Rahmen die Geschichte Revue passieren zu lassen und den Gästen dabei die Funktion des Wasserwerkes näher zu bringen.

„Bei der Eröffnung 1982 durch Saarbrückens Oberbürgermeister Oskar Lafontaine wurde prognostiziert, dass dank des Wasserwerks Blickweiler die Wasserversorgung von fast 200 000 Menschen mindestens bis zum Jahre 2000 sichergestellt sei. Wie sich heute zeigt, auch darüber hinaus“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende der WWB, Tobias Raab, der zusammen mit den Stadtwerke-Geschäftsführen Mathis Büchler und Corinna Schenkelberger zurückblickte. Rund sieben Millionen Kubikmeter Trinkwasser flössen jährlich vom Bliestal in die Landeshauptstadt Saarbrücken, 60 Prozent des Saarbrücker Trinkwassers stamme aus den Wasserwerken Blickweiler und Wolfersheim. „Lange Zeit konnten die beiden Wasserwerke der Stadtwerke Saarbrücken in St. Arnual und Rentrisch mit einer Jahresförderkapazität von sechs Millionen Kubikmetern den Wasserbedarf der Landeshauptstadt Saarbrücken decken: 1930 lag der Wasserverbrauch Saarbrückens mit seinen 130 000 Einwohnern und der Industrie bei 4,4 Millionen Kubikmetern.

Fakten und Zahlen Fördermenge des Wasserwerks Bliestal: 9,1 Millionen Kubikmeter; Trinkwasserverkauf: 8,6 Millionen Kubikmeter, Durchschnittliche Tagessumme rund 25 000 Kubikmeter, Höchste Tagesleistung: rund 33 000 Kubikmeter, gefördert im August 2021. Die Stadtwerke Saarbrücken sind mit 87 Prozent an dem Wasserwerk beteiligt, die übrigen 13 Prozent hält der Saarpfalz-Kreis

Mit dem Bauboom in den 1950er-Jahren stieg der Wasserbedarf deutlich schneller an als erwartet. So mussten die höher gelegenen Stadtteile Saarbrückens im Hitzesommer 1959 über mehrere Wochen durch Wasserwagen mit Trinkwasser versorgt werden. Daraufhin wurde 1961 unter Beteiligung mehrerer Landkreise sowie der Stadt Saarbrücken der Zweckverband Wasserversorgung Bliestal gegründet“, erklärte Mathias Büchler. Aufgabe des Zweckverbands war es, Wassergewinnungsanlagen und Rohrleitungen zu errichten. Die Stadtwerke Saarbrücken übernahmen die Planung, Kostenkalkulation und Bauüberwachung.

1966 wurde das Wasserwerk in Wolfersheim in Betrieb genommen. Mit einer Jahresfördermenge von fünf Millionen Kubikmetern konnte nun der Wasserbedarf Saarbrückens und einiger Gemeinden im Bliestal gedeckt werden. Als neuer Betreiber übernahmen die neu gegründeten Wasserwerke Bliestal 1969 die Anlagewerte des Zweckverbands Wasserversorgung Bliestal und zeigte sich ab diesem Zeitpunkt für die Wassergewinnung und -versorgung zuständig.

Doch auch in den folgenden Jahren stieg der Wasserbedarf von Bevölkerung, Industrie und Landwirtschaft immer weiter an. Im Dürresommer 1976 musste die Wasserwerke Bliestal GmbH sogar vorübergehend den Wassernotstand ausrufen. Aus diesem Grund wurde zehn Jahre nach der Inbetriebnahme des Wasserwerks Wolfersheim der Bau des Wasserwerks Blickweiler und weiterer Brunnen beschlossen.

Die Planungen zum Bau des neuen Wasserwerks begannen 1976, der Spatenstich erfolgte am 20. November 1979, bis das Wasserwerk Blickweiler schließlich nach fast drei Jahren Bauzeit und einer Investitionssumme von 19,5 Millionen DM am 10. September 1982 in Betrieb genommen wurde“, hielt Büchler fest.

In den vergangenen zehn Jahren investierten die Wasserwerke Bliestal jährlich rund 540 000 Euro in den Erhalt und zur Verbesserung der Versorgungsanlagen. Bei einem Rundgang gab es von Corinna Schenkelberger interessante Angaben. „Das Wasserwerk Bliestal in Blickweiler beliefert die Stadtwerke Saarbrücken über ihren Eigenbedarf hinaus mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser und ist Versorger von insgesamt 29 Stadt- und Gemeindeteilen im Saarpfalz-Kreis sowie einer Gemeinde in Frankreich.

Die Wassergewinnung erfolgt ausschließlich aus Grundwasser, das aus 20 Brunnen mit Tiefen von bis zu 450 Metern gefördert wird. Der erste Brunnen liegt in Einöd, der letzte in Wolfersheim, für acht weitere Brunnen liegt die Genehmigung vor.