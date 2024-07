Seniorentreff in Blieskastel Neuer Treff im Caritas-Seniorenheim

Blieskastels Bürgermeister Bernd Hertzler und der für Senioren- und Behinderten-Angelegenheiten zuständige Beigeordnete Guido Freidinger gaben gemeinsam mit Peter Zwing, dem Leiter der Senioreneinrichtung St. Josef in den Blieskasteler Lohgärten, den Startschuss zu einer neuen Begegnungsstätte für Senioren. Die Einrichtung von Seniorentreffs im gesamten Stadtgebiet war eine der Forderungen auf der Wunschliste eines Workshops, den die Stadt mit vielen Blieskasteler Seniorinnen und mit Unterstützung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) Ende vergangenen Jahres durchgeführt hatte. Damals hatte die Awo Blieskastel ihre Begegnungsstätte aus finanziellen Gründen geschlossen. Erfreulicherweise hatte sich der Leiter der Blieskasteler Senioreneinrichtung St. Josef, Peter Zwing bereit erklärt, die Gemeinschaftsräume seiner Einrichtung zukünftig einmal wöchentlich donnerstags – am Markttag – für Seniorinnen und Senioren zu öffnen. Wie Peter Zwing bei der Auftaktveranstaltung den schon zum ersten Termin zahlreich erschienenen Seniorinnen und Senioren erläuterte, können das Foyer und der Aufenthaltsraum der Einrichtung jeweils donnerstags ab 9 Uhr für ein Zusammentreffen auch mit Bewohnerinnen und Bewohnern seines Hauses genutzt werden. Die Einrichtung bietet Kaffee und Kuchen, um 10.15 Uhr findet regelmäßig eine katholische Messe in der Einrichtung statt, die auch von den Gästen von außerhalb gerne besucht werden kann. Auch gibt es die Möglichkeit, an diesem Tag im Restaurant der Einrichtung mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsam zu Mittag zu essen. Ein Drei-Gänge-Menü kostet 7,90 Euro. Eine Anmeldung unter Tel. (06842) 9 20 30 ist notwendig.