Traktorentreffen in Biesingen : Traktoren-Oldies lockten nach Biesingen

Biesingen Immerhin 96 Aussteller kamen zum inzwischen 10. Treffen in die Müchwiesenstraße.

„Vor dem ersten Traktorentreffen hatten Oliver Joas und Max Gerber die Idee zum Treffen der Hobbyfahrer, von den es in Biesingen stolze 42 gibt“, erzählte Karlheinz Kretschmer. Jeder angereiste Schlepper- Liebhaber bekam zur Begrüßung von Markus Menzner und Michael Wagner vom Vorstand der Biesinger Traktorenfreunde ein Präsent. Vom kleinen Einzylinder-Motor bis zum bärenstarken V 8, von vier bis 400 PS, vom alten Deutz-Knubbe über den Porsche bis zum John Deere der neuesten Generation reichte die Bandbreite neuzeitlicher und nostalgischer Schlepper-Kultur. Mit 23 Oldie- Traktoren waren die Schlepperfreunde Saarpfalz Würzbach und Umgebung als stärkste Gruppe in diesem Jahr gekommen, davon stellte Nils Heinen allein sechs Traktoren.

Erstmals dabei und dies mit dem kleinsten Gefährt war Fabio Hennrich. Der Zwölfjährige zeigte stolz seinen Gutbrod 1050, 12 PS stark und mit Blumen geschmückt. „Ich benutze das Gefährt Baujahr 1970 beim Mähen und zum kleinen Holztransport“, sagte der Biesinger Junge unserer Zeitung. Als in Fachkreisen besonders geschätzt wären ein „Stahldeutz“, ein 1955er Hanomag und die weithin zu hörenden Schlüter zu erwähnen. Neben altgedienten Scheunenfunden mit naturbelassener Patina konnten auch hochglanzpolierte, komplett restaurierte Schätze bestaunt werden. So versammelten sich die meisten der auf eigener Achse angereisten Schlepperliebhaber bereits zu einem Fachgespräch am Getränkestand, wobei sich eingefleischte Sammler der Szene wiederholt auf den Weg in die heimische Garage machten, um auch noch den sechsten Fendt der Privat-Sammlung auf die Festwiese zu fahren.