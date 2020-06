Das sieht verdammt unschön aus : Das tut der Barockstadt gar nicht gut

Keun einladendes Bild für Wanderer in Lautzkirchen sind die überfüllten Container. Aber auch im Stadtgebiet wurden viele Glascontainer seit einiger Zeit nicht mehr geleert, und das bei erhöhtem Aufkommen durch die Corona-Krise. Foto: Erich Schwarz Foto: Erich Schwarz

Blieskastel Derzeit „zieren“ total überfüllte Altglas-Container die Stadt Blieskastel. Die Verwaltung hat das Problem erkannt.

Die Parkplätze beim Pferchtal und den dortigen Tennisplätzen sind für viele Spaziergänger und Wanderer ein beliebter Ausgangs- und dann auch wieder Endpunkt für Wanderungen. Und in den jetzigen Zeiten haben nicht wenige Menschen das Wandern und das Radfahren neu für sich entdeckt. Aber am Ausgangspunkt der Wanderung „zieren“ mehrere hoffnungslos überfüllte Glascontainer den Eingang zum Wald. Keine besonders schöne „Visitenkarte“ der Barockstadt. Aber in der Verwaltung hat man das Problem erkannt und nimmt sich der Sache an.

Tatsache ist, dass nach dem Lockdown durch die Pandemie die Gastronomie bekanntermaßen über Wochen geschlossen blieb. Also wurde mehr zu Hause konsumiert. Und offensichtlich haben nicht wenige ihren Frust beziehungsweise ihre Einsamkeit in Alkohol ertränkt, wie es auch die statistischen Werte widerspiegeln. Mehr Alkohol „dahemm in der gudd Stubb“ ergibt zwangsläufig auch mehr Leergut. Die Verwaltung hat beobachtet, dass zum Beispiel in der Florianstraße (gegenüber Lidl), oder eben auch bei den Tennisplätzen in Lautzkirchen vermehrt Flaschen auf oder neben den Containern abgestellt wurden. Die Verwaltung kritisiert, dass so mancher Zeitgenosse bei überfülltem Container das Leergut nicht mehr mit nach Hause nimmt, sondern die Flaschen einfach auf oder am Container abstellt. „Es wird einfach vor Ort abgestellt, stört das Straßenbild und zieht allerlei Getier an“, heißt es in der Verlautbarung der Stadtverwaltung.

Aber wieso sind die Behältnisse so voll und werden nicht rechtzeitig geleert? Die Stadt hat mit der Friedrichsthaler Firma Paulus Kontakt aufgenommen. Sie ist das Auftrags- oder Subunternehmen für DSI („Duales System Interseroh“). Die Firma Paulus weist darauf hin, dass das Müllaufkommen derzeit deutlich erhöht sei, man zudem Personalprobleme habe und es zeitliche Engpässe bei den Transporten gebe. Die Verwaltung appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, Müll oder Leergut nicht einfach an bereits überfüllten Containern abzustellen.

Man solle gegebenenfalls andere Abladestellen aufsuchen. So sei etwa derzeit der Container an der Blickweilerstraße (gegenüber Bauhof II) weniger frequentiert. Es wird auch geraten, den Wertstoffhof aufzusuchen. Dort überwachen die Mitarbeiter den täglichen Füllstand und können dann gleich eingreifen, wenn die maximale Füllmenge erreicht ist.