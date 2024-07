Buernfest in Webenheim Toller Start für das Bauernfest in Webenheim

Mit den offensichtlich unvermeidlich donnernden Salutschüssen wurde am Freitagabend das 103. Webenheimer Bauernfest eröffnet. Zum Beginn des größten Volksfestes im saarpfälzischen Raum gab es wie schon in den Jahren zuvor einen Kutschenkorso. Zunächst wurden die Ehrengäste in der Alten Markthalle im Rathaus in Blieskastel empfangen, dann fuhren die zahlreichen Gespanne über die Bliesbrücke und bogen dann in den Bauernfestweg ein. An der Spitze des Korsos der Zweispänner von Julius Sonn mit den Ehrengästen. Landrat Theophil Gallo mit Gattin, der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke und der Präsident des Reitervereins Bliestal, Uwe Pfeiffer, saßen hinter dem Kutschbock von Julius Sonn, dem Ehrenpräsidenten des Reitervereins. In den Kutschen dahinter weitere Ehrengäste wie Starkoch Cliff Hämmerle, SPD-Landesgeschäftsführer Esra Limbacher, Blieskastels Bürgermeister Bernd Hertzler mit Gattin oder der Chef des saarpfälzischen Bauernverbandes, Richard Schreiner, mit Gattin und Enkeln. Für die musikalische Umrahmung des Zuges sorgte die Blaskapelle Breitfurt. Sie alle winkten den Schaulustigen am Bauernfestweg zu, bevor es mit Marschmusik ins Festzelt ging.