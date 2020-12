In Blieskastel ging’s zum Jahresausklang nochmal rund : Nach vielen Reibereien war das Thema vom Tisch

Blieskastel Teils heftige Auseinandersetzungen gab es im Stadtrat Blieskastel in der Windkraft-Debatte.

„Frieden überwindet Grenzen“, das diesjährige Motto der Überbringung des Friedenslichtes aus Bethlehem stellte Bürgermeister Bernd Hertzler an den Anfang der letzten Stadtratssitzung des Jahres. Bliesgau-Festhalle, Maskenpflicht – man kennt inzwischen die Modalitäten, aber dennoch lief die Stadtratssitzung dann doch nicht ganz so harmonisch ab, wie sich das der Bürgermeister wohl gewünscht hätte. Zwar nahm man die Tagesordnungspunkte „Neuaufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes“, „Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages“ und „Abschluss eines Kooperationsvertrages“ einvernehmlich von der Tagesordnung, aber es ging gleichwohl trotzdem nicht ohne reichlich emotionale Diskussionen ab. Der Bürgermeister hatte zunächst in seinem Statement darauf hingewiesen, dass man die Punkte bewusst von der Tagesordnung nehme, um künftig eine angemessene Beteiligung der Bürger an der Diskussion im Rat zu ermöglichen. Dies sei aber zurzeit wegen der Pandemie und des zu erwartenden Andrangs nicht möglich. Insofern habe er zusammen mit allen Fraktionen die Übereinkunft getroffen, die Punkte abzusetzen. Er, Bernd Hertzler, sehe sich als Vermittler und Moderator. Trotz der „aufgeheizten Stimmung“ habe man sachlich miteinander diskutiert. Und obwohl man damit geglaubt hatte, die Gemüter zu beruhigen, kam es in der Folge dann doch zu einer hitzigen Diskussion. Achim Jesel, SPD-Fraktionschef, schien nicht zu verstehen, warum sich alle so aufregten, schließlich sei es lediglich ein „Anfang“ in einem langen Prozess. Einen Störenfried hatte er dann auch sogleich ausgemacht, nämlich die Presse. „Dies soll aber nicht als Presseschelte verstanden werden“, erklärte er.