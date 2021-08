Bahnhof Würzbach : „The Gypsies“ spielen im „Bahnhof“

Am Samstag, 7. August, spielt die Band The Gypsies Rock und Jazz live im Bahnhof Würzbach in Niederwürzbach. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei,es gibt eine Hutsammlung. Bei gutem Wetter ist das Konzert im Biergarten.