Konzert in Aßweiler : „The Earls“ und Wolfgang de Benki spielen im Restaurant Schuwer

Aßweiler Nach den erfolgreichen Themenpartys, dem Auftritt der Gruppe „Die Hacke“ aus Limbach, setzt das Aßweiler Restaurant Schuwer im Event-Zelt sein Kulturprogramm fort. Am Freitag, 13. August, gastiert ab 18 Uhr die legendäre saarpfälzische „The Earls“ und tags darauf am Samstag, 14. August, den saarländischen Sänger, Produzenten und Arrangeur Wolfgang de Benki.

„Unn do druff“ hieß der größte Erfolg von Wolfgang de Benki, mit dem er in den 1980er-Jahren über Nacht deutschlandweit bekannt wurde und eine neue Saarland-Hymne begründete. Seit 1967 gehörte der Sänger, Arrangeur, Produzent und Musiker zur Besetzung in zahlreichen saarländischen Bands wie die Revengers, Lucy Gang, Action, Men in Black, oder auch seiner Wolfgang de Benki Band. Er war bei Konzerten in Frankreich, Spanien und den USA als Sänger und Frontmann. In den 1980er Jahren wurde er zudem als Solosänger mit Mundartrock in zahlreichen Studioproduktionen verschiedener Künstler als Arrangeur und/oder Studiomusiker, Co-Produzent oder als Sessionmusiker gebucht.