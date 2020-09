Tennisspiele um ProWin Spielbanken Cup : Gute Turnier-Bilanz belohnt den TC Niederwürzbach

Die Finalisten beim Tennisturnier in Niederwürzbach. Foto: Arno Ripperger

Niederwürzbach Wie im Leben, so ist auch in einem Turnier der Weg das Ziel, oder wie es der olympische Gedanke formuliert: Dabei sein und fair spielen ist alles. In diesem Sinne sind in den zurückliegenden zwei Wochen in Niederwürzbach alle als Siegerinnen oder Sieger vom Platz gegangen.

Auf der Anlage des TC Niederwürzbach hat zum 4. Mal der proWIN Spielbanken Cup stattgefunden. Insgesamt 73 Teilnehmerinnen aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland kämpften um den Titel in den Altersklassen Damen 50 und 60, sowie Herren 50, 65 und 70.

„Zurückblickend war es eine lange Zeit in der Corona die Tennisszene komplett beherrschte und bis wir uns vom TCN dazu entschieden haben, auch in diesem Jahr das Turnier durchzuführen“, so der Turnierleiter Peter Rammo. „Und es war eine gute Entscheidung, wie uns die Resonanz der Spieler und Spielerinnen, sowie der vielen Zuschauer zeigt“. Dazu beigetragen hätten vor allem die Sponsoren sowie die zahlreichen Mitglieder des Vereins, die für einen vorzüglichen Service und geordneten Ablauf der Veranstaltung gesorgt haben.

Einen besonderen Dank schickte die Vereinsvorsitzende Maria Paltz-Ripperger an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie auch an die vielen Zuschauer für die Akzeptanz und Einhaltung des coronabedingten Hygienekonzeptes. Neben der sportlichen Organisation genoss die Umsetzung der Hygienevorschriften oberste Priorität. Vieles erschien lästig, aber wir hatten so die Möglichkeit unter diesen Bedingungen zumindest seit Juni wieder unserem Sport und Hobby nachzugehen“, so die Vereinsvorsitzende. „Was die Zukunft bringen wird, wir werden sehen“.

Wieder einmal war der „Wettergott“ in Niederwürzbach zu Gast, denn keiner der 14 Spieltage viel dem Regen zum Opfer. Lediglich ein „Nightsession-Spiel“ musste regenbedingt in die Halle verlegt werden.

Erfreulich waren die Meldungen bei den Herren, wobei die Altersklasse der Herren 50 mit 31 Teilnehmern den größten Teil ausmachte. Erfreulicherweise wurde die neu in das Programm aufgenommene Altersklasse der Herren 70 außerordentlich gut angenommen und war mit 20Teilnehmern zweitstärkste Kategorie. Enttäuschend waren demgegenüber die Meldungen bei den Damen 50 und 60, was jedoch dem allgemeinen diesjährigen Trend bei den Turnieren entsprach.

Den Anfang am Finaltag machten die Herren 50. In einem Spiel auf Augenhöhe besiegte Erich Bungart vom TC Blau-Weiß Wallerfangen den bisherigen dreimaligen Sieger Michael Pyrtek vom TC Waldhaus mit 6:4, 4:6 und 10:6. „Manchmal verweigert der Körper, was der Kopf befielt“, so Michael. Den Sieg bei den Herren 65 konnte Gerhard Glomb vom Nachbarverein TC Blieskastel mit 6:2 und 6:0 gegen Albert Rebmann vom TV Scheidt mit nach Hause nehmen. Ein weiteres Highlight war das Endspiel bei den Herren 70. Der weitgereiste Albrecht Weber vom TV 1907 Sandweier (Baden-Baden) musste sich schließlich dem an Nummer Eins gesetzten Wolfgang Fiene vom TC Blau-Weiß Beckingen mit 6:2 und 6:4 geschlagen geben.