Tennis-Regionalmeisterschaft 30+ : Warum die Finalisten in die Halle mussten

Florian Berwanger vom TC Winterbach (links) und Christian Zentz vom TZ DJK Sulzbachtal mussten witterungsbedingt das Finale der Herren 30 in der Halle an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken austragen. Zentz setzte sich mit 6:1 und 6:2 durch. Foto: Stefan Holzhauser

Blieskastel/Saarbrücken Das Wetter hat Ausrichter TC Blieskastel einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Finaltag der Tennis-Regionalmeisterschaften hieß es: Statt im Freien wird in der Halle an der Sportschule in Saarbrücken gespielt.