Die Arbeit dieser Menschen ist mehr als wertvoll : Sie retten Tausende von Amphibien

Tierschützer in unserer Region leisten wertvolle Arbeit. Und suchen nun auch nach dem seltenen Springfrosch.

„Große Geschwindigkeit erzeugt einen so hohen Luftdruck, dass die inneren Organe von Fröschen, Kröten und Molchen platzen oder durch den Mund nach außen gestülpt werden. Die Tiere verenden qualvoll“, so Sascha Schleich, Sprecher des Nabu-Bundesfachausschusses Feldherpetologie und Ichthyofaunistik. Viele Tier- und Naturschutz-Organisationen haben daher wieder aufgerufen, Krötenschutzzäune zu errichten. Auch der Nabu Altstadt und der Nabu Blieskastel haben sich – mittlerweile im vierten Jahr – wieder zusammengetan und so auch am vergangenen Samstag an der Forststraße im Taubental, unmittelbar an der A8 zwischen Limbach und Kirkel, gemeinsam einen Kröten-Schutzzaun errichtet. Das Gelände mit dem Teich, der Marksweiher heißt, gehört zur Naturlandstiftung Saarland. Der Wald, durch den der Forstweg führt, gehört zu Blieskastel-Bierbach, die Gemarkung Kirkel-Limbach grenzt unmittelbar an. Aus diesem Grund machen Umwelt- und Tierschützer aus allen genannten Kommunen bei der Rettungsaktion mit. Die Mitglieder des Nabu Blieskastel haben am Vormittag in regelmäßigen Abständen insgesamt 45 Eimer in den Boden versenkt – mehr als doppelt so viele, wie in den Vorjahren. Am Nachmittag haben Helferinnen und Helfer des Nabu Altstadt mit langen Planen und speziell entwickelten Fixier-Stangen einen über 300 Meter langen Krötenschutzzaun errichtet. Die Tiere, die nicht so hoch hüpfen können, bewegen sich so lange am Zaun entlang, bis sie in einen der Eimer fallen. Während der nächsten vier bis fünf Wochen kontrollieren nun täglich Helferinnen und Helfer der aus den Nabu-Gruppen Altstadt, Blieskastel und Homburg, vom BUND und von der Naturwacht die Auffangeimer, zählen und registrieren die Tiere und setzen sie anschließend auf der anderen Straßenseite beziehungsweise am Teichrand wieder aus.