Polizei sucht Zeugen : Seniorin wird in Blieskastel der Geldbeutel aus dem Einkaufswagen gestohlen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Blieskastel Im Nettomarkt in Blieskastel, Florianstraße, ist am Freitag, 5. März, gegen 14.45 Uhr, einer Kundin aus dem Einkaufswagen ein Stoffbeutel entwendet worden, in dem sich der Geldbeutel mit einer größeren Menge Bargeld, Bankkarten und mehrere Schlüssel befunden hatten.

Das Opfer, eine Seniorin aus Blieskastel, konnte nach Angaben der Polizei keinerlei Hinweise auf den Täter oder Täterin im Einkaufsmarkt geben. Der entstandene Schaden beträgt etwa 350 Euro.