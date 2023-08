Tamilen-Hochzeit in Blieskastel Hochzeit mit Gästen aus halb Europa

Die landesübliche Trauungszeremonie hatte bereits in Sri Lanka stattgefunden, nun folgte die „kleinere“ Feier mit über 200 Hochzeitsgästen. Und die waren aus der gesamten Bundesrepublik angereist, aber auch aus Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden kamen Hochzeitsgäste ins Saarland. Gerade in Paris, so wurde unserer Zeitung erzählt, gäbe es eine sehr große Tamilen-Community. Daher ergab es sich, dass im Haus der Braut in der Neunkircher Straße in Lautzkirchen etwa 35 Landsleute der Familie Susilan für die Hochzeit einquartiert waren. Und auch den Gottesdienst durften die Tamilen mitgestalten, etwa die Fürbitten wurden in der Landessprache vorgetragen. Am Ende der Zeremonie wurde Reis in Schalen gereicht und die Fotografie-Strecke begann.