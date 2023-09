Tamilen-Hochzeit in Kirche St. Mauritius Spektakuläre Eheschließung mit Gästen aus halb Europa in Blieskastel

Der Treppenaufgang zur Kirche mit weißen und rosa Rosen geschmückt, das Geländer zum Portal mit Luftballons verziert – am Samstagvormittag wurde in Lautzkirchen ein Hochzeitsgottesdienst gefeiert. Aber Pfarrer Eric Klein feierte an diesem Samstag eine ungewöhnliche Hochzeitmesse. Bunte Gewänder vor allem bei den weiblichen Hochzeitsgästen, Braut und Bräutigam mit Blumenketten geschmückt: Im Lautzkicher Gotteshaus gaben sich Matuscha Susilan und Rinujan Rinisteepan das Ja-Wort. Beide kommen ursprünglich aus Sri Lanka, gehören zur Volksgruppe der Tamilen. Wobei die Braut schon in Blieskastel zur Schule ging, ihr Bräutigam lebt nun seit etwa drei Jahren in Deutschland. Bei einem Besuch in Sri Lanka hatte es bei beiden gefunkt, Rinujan folgte dann seiner Matuscha ins Saarland.