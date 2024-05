Behinderten-Werkstätten Blieskastel Die Blieskasteler Werkstätten öffneten ihre Türen

Schon von Weitem konnte man an den Luftballons in der Höhe erkennen, dass dies ein besonderer Tag war: Die Blieskasteler Werkstätten im Lautzkircher Industriering luden zum Tag der offenen Tür. Und viele Gäste waren gekommen, Angehörige, Freunde oder aber auch einfach nur neugierige Bürgerinnen und Bürger, sie sehen und erleben wollten, was die Werkstätten zu bieten haben, und wie dort gearbeitet wird. Man hatte auch Grund zum Feiern: Die Werkstätten gibt es an der Stelle zwar schon seit 1986, aber in diesem Jahr feiert man 20-jähriges Bestehen der Partnerschaft mit dem Ökumenischen Gemeinschaftswerk. In der Werbebroschüre kann man lesen, dass die Blieskasteler Werkstätten eine spezialisierte Einrichtung sind, welche die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ermöglichen: „Unser Job ist es, Menschen mit psychischer Beeinträchtigung einen passenden Arbeitsplatz zu bieten. Wir unterstützen sie darin, ihre beruflichen und persönlichen Potenziale zu entdecken und zu entwickeln“, ist die Leitlinie unter dem Motto „Der Mensch im Fokus“.