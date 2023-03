Am 11. und 12. März Tag der offenen Töpferei mit lokalen Teilnehmerinnen

Rubenheim/Walsheim · Beim „Tag der offenen Töpferei“ am 11. und 12. März sind auch drei Werkstätten aus der Gemeinde Gersheim als einzige innerhalb des Saarpfalz-Kreises mit dabei. So können an beiden Tagen zwischen 10 und 18 Uhr das Keramikatelier Denise Altenkirch, Erfweilerstraße 3 in Rubenheim, Ingrid Krämer, Gersheimer Straße 17, und das Keramikatelier Ute Sybille Belser, Pirminiusstraße 15, beide in Walsheim, besucht werden.

09.03.2023, 14:00 Uhr

Collage mit Werken (von links) der drei Künstlerinnen Ingrid Krämer, Denise Altenkirch und Ute Belser, die ihre Werkstätten beim Tag der offenen Töpferei für Besucher öffnen. Foto: Belser/Belser​

Von Wolfgang Degott