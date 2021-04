Auf einer heutigen Blumenwiese in Blieskastel-Seelbach errichtete Philipp von der Leyen bis in die 1790er Jahre ein eigenes Disneyland mit bewohnbaren Dekogebäuden: Pagoden, Pyramiden, zwei Schlösser und ein Theater. In der Französischen Revolution wurde alles zerstört und abgetragen. Dagmar Schuler vom Arbeitskreis für Heimatgeschichte Assweiler ist den Dingen auf der Spur. Foto: BeckerBredel