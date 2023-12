Stadtrat Blieskastel Stühle rücken im Saal des Rathauses

Achim Jesel (SPD) widersprach dieser Auffassung. Man sehe aktuell keinen Handlungsbedarf. Zudem sei ein Ergebnis des Runden Tisches zur Energiesituation gewesen, dass man auf städtischem Gebiet so wenig Windenergie wie möglich und nur so viel wie nötig zulassen werde. Lisa Becker widersprach: „Der Runde Tisch kann beschließen, was er will, wir müssen uns an Vorgaben halten.“ Guidio Freidinger (SPD) warnte davor, nun mit „der Brechstange“ neue Flächen auszuweisen. Und Achim Jesel bekräftigte; „Wir werden abwarten. Und wenn wir etwas schriftlich haben, dann werden wir reagieren.“ Lukas Paltz bemerkte, man stecke seitens der Stadt den Kopf in den Sand. Und Marius Hittinger (DUB) merkte halb scherzhaft an, man benötige nun einen weiteren Runden Tisch zur Interpretation der Ergebnisse des ersten Runden Tisches.

> Weiterer Bericht folgt.