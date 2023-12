Feuerwehr Blieskastel Strom fiel in Niederwürzbach durch abgebrochenen Ast aus

Niederwürzbach · Am frühen Freitagmorgen (22. Dezember) ist es im Blieskasteler Stadtteil Niederwürzbach zu einem Stromausfall gekommen. Die Feuerwehr der Stadt Blieskastel wurde gegen 4.17 Uhr in die Mühlenstraße zu einem Brand an der Freileitung alarmiert.

22.12.2023 , 14:51 Uhr

Ein Feuerwehrmann arbeitet sich am Mast zum Schaden an der Stromleitung hoch. Foto: Nehlig/Feuerwehr