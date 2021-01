Die Pfalzwerke Netz AG teilt : Der Strom wird abgeschaltet

Blieskastel/Gersheim Die Pfalzwerke Netz AG teilt mit, dass dringende Wartungs- und Sanierungsarbeiten im Stromversorgungsnetz anstehen. Diese Wartungsarbeiten werden am Montag, 8. Februar in Peppenkum, Riesweiler, Utweiler und Brenschelbach, in der Zeit zwischen 8.45 und 12 Uhr, erfolgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dann ist der Strom abgestellt. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während dieser Zeit nicht möglich. Empfindlichen Geräte, etwa Computer, TV-Geräte, Telefonanlagen, sollte man schpützen, schreibt das Energieversorgungsunternehmen. Es empfiehlt, einfach den Stecker zu ziehen – und erst zuschalten, wenn die Stromversorgung wieder hergestellt ist.

Bei Heizungs- sowie Antennen-Anlagen und Durchlauferhitzer ist die Steuersicherung auszuschalten. „Beachten Sie hierzu die jeweilige Bedienungsanleitung des Herstellers und schalten Sie die Steuersicherung erst wieder ein, nachdem die regelmäßige Stromversorgung wiederhergestellt ist“, heißt es weiter.