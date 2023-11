Seniorenheim in Niederwürzbach Politischer Streit um neue Seniorenresidenz

Und jetzt ist die CDU erneut „auf 180“, wie Hüther sich ausdrückte. Er nennt die amtierende Ortsvorsteherin eine „Lügnerin“. Der Grund des Zorns ist der bevorstehende erste Spatenstich zum offiziellen Baubeginn der Seniorenresidenz in Niederwürzbach. Dieser soll Ende November (wir berichteten) in der Hallenstraße am ehemaligen Standort der alten Würzbachhalle erfolgen. Und nun schreibt die SPD in einem Flugblatt und in den amtlichen Nachrichten: „In der Folge kam Herr Boesen, ein Bauträger, persönlich auf die Ortsvorsteherin Petra Steinbach zu mit dem Ansinnen, an dieser Stelle eine Seniorenresidenz errichten zu wollen.“