Von Samstag bis Mittwoch : Straußjugend hatte viel zu tun bei der Martini-Kerb in Biesingen

Nach dem Fassanstich durch Ortsvorsteherin Annette Weinmann (Zweite von links) segnete Pfarrer Hieronim den Kerwestrauß mit seinen 9000 bunten Bändchen und mischte sich unter die Straußjugend. Foto: Hans Hurth

Biesingen Mit Kerwerede, Umzug und Kerwestrauß wurde in Biesingen als eine der letzten Kerwe im Stadtgebiet die Martini-Kerb gefeiert. Dies über fünf Tage bei bester Stimmung und mit einigen Krachern. Los ging es am Samstagnachmittag mit dem Ausgraben der Kerb und dem Fassanstich mit Beteiligung der Bevölkerung durch Ortsvorsteherin Annette Weinmann am Feuerwehr-Gerätehaus, zu dem Wehrführer Michael Arnold den Vorraum öffnete.

Die Segnung des Kerwestraußes mit seinen 9000 bunten Bändchen nahm Pfarrer Hieronim vor. „Schon 1760 erhielt das Dorf Biesingen die Erlaubnis, eine kleine Kirche zu bauen, die 19 Meter lang und 6,50 Meter breit war. Diese wurde 1904 abgerissen und ein größerer Neubau geplant, die Konsekration erfolgte 1905“, erklärte er. Heute ist die Kirche St. Anna aus jeder Richtung von Weitem zu sehen und gilt bei Piloten des Saarbrücker Flughafens als Fixpunkt vor der Landung.

Zurück zur Straußjugend: Diesmal waren es zehn Jungs und Mädels, die den Brauch mit Leben füllten, nämlich Tim Alexander, Alicia Vogelgesang, Gloria und Sophia Matheis, Jonas Bischoff, Diego Büttner, Fabienne Joas, Jürgen Müller, Nathalie Priester und Chef Lars Willibald Scheller in seinem bereits zehnten Jahr. Das diesjährige Motto mit den Street-Buddys – neu im Ort aufgestellt – war auf den Kerwe-Pullis gut zu sehen und kam prima an.

Die Straußjugend hatte über die Tage ein kräftezehrendes Programm zu absolvieren. Zu jedem Tag zählte ein Frühschoppen, unterwegs stets dabei war eine originelle Musikbox mit einem speziellen Kühl-Fach für Getränke. Höhepunkt am Sonntagnachmittag war die Kerwe-Rede am FVB-Vereinsheim im Günter-Müller-Sportpark. Die zahlreichen Zuhörer erfuhren lustige Ereignisse des dörflichen Lebens, in heiteren Versen vorgetragen von Alicia Vogelgesang und Nathalie Priester. Erwähnt wurden der Aufstieg der Fußballer in die Landesliga, der Ortsrat, die Übernahme des OGV-Heimes Schnapsheisje durch Gisela und Heinz Scheller als Pächter und die lange, aber erfolgreiche Mühe zum Erwerb des Führerscheins des Buben Tutti. Lustig und gekonnt vorgetragen, so stellt man sich eine gelungene Kerwe-Rede vor“, sagte Karl-Heinz Hubert freudig, der am Dienstag zusammen mit Vorstand Martin Menzler von den Traktorenfreunden die Straußgesellschaft am Grillplatz mit einer Lyonerpfanne beköstigte.