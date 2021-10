Storchentreffen bei Webenheim : Storchen-Treffen in der Bliesaue

Ein seltener Anblick: Über 100 Störche fanden sich am Donnerstag in der Nähe des Ovals der Rennbahn des Reitervereins Bliestal ein, der 100 Jahre Bauernfest feiern kann. Foto: Hans Hurth

