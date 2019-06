Stichwahlen in Blieskastel und Mandelbachtal : Live Ticker zu den Bürgermeister-Wahlen im Saarpfalz-Kreis

Blieskastel In Blieskastel gibt es eine Stichwahl zwischen dem SPD-Kandidaten Bernd Hertzler und Amtsinhaberin Annelie Faber-Wegener (CDU).

In Mandelbachtal gehen Bürgermeister Gerd Tussing (CDU) und Maria Vermeulen (SPD) am Sonntag in die Stichwahl. Amtsinhaber Tussing hatte beim ersten Wahlgang am 26. Mai 32 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Herausforderin Vermeulen, seit Mai 2018 Ortsvorsteherin von Ormesheim, verfehlte mit 49,7 Prozent der Stimmen knapp die absolute Mehrheit. Der unabhängige Kandidat Stephan Schaeidt hatte 18,3 Prozent bekommen. Für die Stichwahl hat Schaeidt keine Empfehlung ausgegeben. Die Wahlbeteiligung lag am 26. Mai bei 75,4 Prozent.