Blieskastel : Die Amtszeit beginnt am 1. Oktober

Am kommenden Sonntag kommt es in Blieskastel zur Stichwahl zum Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin. Ins Rennen gehen diesmal noch SPD-Kandidat Bernd Hertzler und CDU-Amtsinhaberin Annelie Faber-Wegener, hier auf Wahlplakaten in Lautzkirchen. Foto: Erich Schwarz

Am kommenden Sonntag (Pfingstsonntag), 9. Juni, kommt es in Blieskastel zur Stichwahl zum Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin. Der erste Wahlgang hatte – auch unter politischen Beobachtern – für ziemliche Überraschung gesorgt. Der SPD-Kandidat Bernd Hertzler hatte 40,79 Prozent erreicht, was einer Stimmenzahl von 5113 Stimmen entspricht. Amtsinhaberin Annelie Faber-Wegener war auf 31,89 Prozent gekommen (3998 Stimmen). Die Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen hatte in diesem ersten Wahlgang 27,32 Prozent erreicht, ein Stimmenanteil von 3424. Insgesamt waren 498 Stimmen ungültig, die Wahlbeteiligung lag bei 74,22 Prozent. Dies entspricht 13 033 Wählerinnen und Wählern bei insgesamt 17 560 Wahlberechtigten.

Es ist zu erwarten, dass ein Endergebnis bei der Stichwahl schneller feststeht als an dem Superwahltag vor knapp zwei Wochen. Wie der Blieskasteler Gemeindewahlleiter Jens Welsch mitteilte, werden die Ergebnisse aus den 27 Stimmbezirken wieder über Leinwand in der Alten Markthalle sichtbar gemacht. Nach dem Feststehen des vorläufigen Endergebnisses wird der Gemeindewahlleiter dies wieder den Interessierten in der Markthalle von der Treppe aus mitteilen, dabei wird auch das Ergebnis der Briefwahl mit einfließen. Sollte „der höchst unwahrscheinliche Fall einer Stimmengleichheit eintreten“, so Jens Welsch, werde auf jeden Fall eine Nachzählung veranlasst werden. Sollte auch dann immer noch eine Stimmengleichheit festgestellt werden, würde ein offizielles Losverfahren durchgeführt. Die Markthalle wird auch am Tag der Stichwahl wieder von Gastronom Elmar Becker bewirtschaftet.

Allein über 4000 Briefwähler mussten erneut mit Wahlunterlagen versorgt werden. Und dann liefen auch schon die Fristen für die Bestellungen der alten und neuen Stadt- und Ortsratsmitglieder. Hier musste insgesamt 178 Männern und Frauen in den zukünftigen Räten die Bestellungen überbracht werden. Der neue Stadtrat wird sich am Donnerstag, 4. Juli, konstituieren, die einzelnen Ortsräte in der 28. oder 29. Kalenderwoche. Wenn am Wahlabend der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin feststeht, beginnt indes noch nicht die neue Amtszeit. Denn auf jeden Fall ist Annelie Faber-Wegener noch bis zum 30. September im Amt. Die Amtszeit des oder der neuen Bürgermeisters/Bürgermeisterin beginnt am 1. Oktober 2019. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister sind Beamte auf Zeit. Die Amtszeit dauert grundsätzlich zehn Jahre. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Vorsitzführung in den Ausschüssen und im Stadtrat, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse dieser Gremien, die Leitung der Stadtverwaltung mit der Aufbau- und Ablauforganisation und die Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung. Jens Welsch appelliert an die Wählerinnen und Wähler: „Gehen Sie am Pfingstsonntag zur Wahl und legitimieren Sie durch eine starke Wahlbeteiligung Ihre Bürgermeisterin oder Ihren Bürgermeister für dieses wichtige Amt in Blieskastel.“