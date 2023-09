Tag des offenen Denkmals in Blieskastel Stephanuskirche ist am Sonntag für alle offen

Böckweiler · Am kommenden Sonntag, 10. September, findet der „Tag des offenen Denkmals“ unter dem Motto ‚Talent Monument‘ statt. Mit dabei ist auch die romanische Stephanuskirche in Böckweiler. Die Kirche ist an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr für Besucher zugänglich.

06.09.2023, 11:34 Uhr

Die romanische Stephanuskirche ist die große Sehenswürdigkeit des kleinen Dörfchens Böckweiler. Foto: Iris Maria Maurer