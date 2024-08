Niederwürzbach Petra Steinbach (SPD) zieht sich von ihren Mandaten zurück

In den Stadtrat wird nun Annika Kaspar aus Niederwürzbach nachrücken, erklärte SPD-Stadtverbandschef Achim Jesel. Die 26-Jährige stehe kurz vor ihrem Studienabschluss und freue sich auf die neue Herausforderung. In den Kreistag werde Sebastian Diehl aus Biesingen einziehen. Der 44jährige Oberstudienrat, Vater von drei Kindern, ist Oberstufenleiter an der Ganztags-Gemeinschaftschule Neunkirchen. „Annika Kaspar und Sebastian Diehl stehen für einen Generationenwechsel in der Blieskasteler SPD, ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit,“ erklärte Achim Jesel abschließend.