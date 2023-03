Konzert in Blieskastel Stefano Perrotta spielt die Orgel der Schlosskirche

Am kommenden Samstag, 18. März, um 19 Uhr findet in der Schlosskirche Blieskastel das erste diesjährige Konzert des Freundeskreises Saarpfälzische Musiktage statt. Zu Gast ist der junge italienische Organist Stefano Perrotta, der beim 1. Intenationalen Feith-Orgelwettbewerb im vergangenen Jahr einen Preis erringen konnte. Stefano Perrotta, 1997 geboren in Maglie, erhielt im Alter von elf Jahren seinen ersten Orgelunterricht. Ab 2016 nahm er sein Studium am Conservatorio di Musica Umberto Giordano in Foggia auf. Im Jahr 2021 schloss er sein Studium ab mit „110 cum laude“, einer besonderen Auszeichnung. Zurzeit studiert er an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Weitere musikalische Impulse erhielt er in Meisterkursen unter anderem bei Ton Koopman, Henk Verhoef und James David Christie. Dank des Erasmus-Programms studierte er von 2018 bis 2019 in Amsterdam.