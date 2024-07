Ortsrat Ballweiler Stefan Noll bleibt Ortsvorsteher

Der Kriminalbeamte Stefan Noll übernahm im Jahre 2007 von Norbert Schiel das Amt des Ortsvorstehers und wurde nun zum vierten Male wiedergewählt. Im Gespräch mit unserer Zeitung stellte Stefan Noll die gute Zusammenarbeit im Ortsrat heraus und nannte als nächste Maßnahmen für Ballweiler und Wecklingen die Brunnensanierung und die Anlage eines Geh-und Radweges an der Landstraße zwischen Ballweiler und Biesingen. „Dieser Weg ist dringend erforderlich, da die Zahl der Radfahrer und E- Biker merklich zugenommen hat. Für diese wäre eine eigene Spur angebracht. Das Vorhaben ist zwar Landes-Sache, der Ortsrat Ballweiler wie auch der von Biesingen haben das Projekt jedoch bereits angestoßen, wir warten auf Umsetzung“, betonte Stefan Noll. Dem Ortsrat Ballweiler gehören an: Stefan Noll, Sandra Stephan, Erhard Herzog, Johannes Stopp, Mathias Theobald, Wolfgang Germann (CDU), Udo May, Christian Braun (SPD), Verena Bubel (Grüne).