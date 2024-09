Orgelkonzert in Mimbach Stefan Lang spielte die Walcker-Orgel

Kein Organist komme an Johann Sebastian Bach vorbei, da die meisten Orgelwerke Erhabenheit ausstrahlen und deshalb nahezu zeitlos wirken. Die „Fantasie G-Dur“ ist Bachs einziges Werk dieser Art. Im ersten Teil hört man schnelle überschwängliche, fast übermütig wirkende einstimmige Spielfiguren. Daran schließt sich ein dichter, gravitätischer, mit Dissonanzen gewürzter, ekstatischer fünfstimmiger Satz an, bei dem sich Bach in einem regelrechten Klangrausch verliert, der plötzlich auf einem verminderten Dominant-Sept-Non-Akkord abbricht. Es schließt sich ein dritter Teil an, zweistimmig, mit ähnlich flirrenden schnellen Spielfiguren wie im ersten Teil, jetzt aber in gebrochenen verminderten Akkorden, die vielleicht etwas an Regen- oder Tautropfen erinnern. Eine kurze Coda beendet das Stück. „Wir glauben all an einen Gott“ wird von zwei Themen bestimmt. Das erste Thema erklingt gleich zu Beginn in der Oberstimme und „wandert“ ähnlich wie bei einer Fuge durch alle Oberstimmen, es ist ständig irgendwo präsent. Dazu erklingt das majestätische zweite Thema insgesamt sechs Mal in der Bassstimme im Pedal. Auch nicht gläubigen Menschen kann dieses wunderbare Choralvorspiel aus dem dritten Teil von Bachs berühmter Klavierübung das Gefühl von Zuversicht vermitteln. Dietrich Buxtehudes „Passacaglia in D-moll“ besteht aus vier Teilen. Grundlage ist ein viertaktiges Thema im Pedal. Die sich ständig wiederholende Bassmelodie verleiht dem Stück eine Konstante, über der sich abwechslungsreiche Variationen in den Oberstimmen des Manuals entwickeln. Dieses Werk könnte Bachs berühmter „Passacaglia in c- Moll“ Pate gestanden haben. Die drei- bis vierstimmige „Canzonetta in G-Dur“ basiert auf einem kuriosen Thema, bei dem alle Töne „verdoppelt“ werden, was dem zweiteiligen Stück etwas wunderbar Leichtes, Spritziges verleiht.