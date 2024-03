Am Weiher in Niederwürzbach Start für Neubau der Brücke am Weiher

An den Baukosten beteiligen sich das saarländische Umweltministerium sowie das Innen- und das Wirtschaftsministerium. „Oftmals werde ich als Bürgermeister darauf angesprochen, warum nach Presseberichten bezüglich neu erteilter Finanzierungs- oder Förderungszusagen so viel Zeit ins Land geht, bis endlich mit konkreten Bauausführungen begonnen wird. Solche Arbeiten sind im Vorfeld mit vielfältigen Aufgaben, Planungen und oftmals Auflagen verbunden. Stehen Planung und Finanzierung, so müssen erst darauf basierende Ausschreibungen erfolgen, danach folgen weitere Planungen und Vorbereitungsarbeiten, gegebenenfalls sind auch Naturschutzauflagen zu berücksichtigen, so nicht zuletzt im Falle der Brücke zwischen Breitfurt und Wolfersheim, wo der eigentliche Brückenbau erst nach der Brutzeit ab August möglich sein wird. In diesem Fall sind zwar auch die Vorarbeiten sehr aufwendig, allerdings kann das Fachunternehmen, das den Auftrag erhalten hat, in der Übergangszeit nun bereits einzelne Segmente des Brückenkonstruktes vorbereiten, die dann vor Ort nur noch montiert werden“, hält Bernd Hertzler fest. „Durch diese Vorarbeiten reduziert sich somit später zugleich die eigentliche Bauzeit. Die Niederwürzbacher Bürger jedenfalls wird es freuen, denn mit dem Neubau der beiden Brückenobjekte gehen lang gehegte Wünsche in Erfüllung.“