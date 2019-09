Die Innenstadt steht vor großen Umwälzungen : Hier bleibt nichts mehr, wie es war

Blieskastel Startschuss für die innerstädtische Umgestaltung von Blieskastel. Zunächst werden Versorgungsleitungen verlegt.

Endlich ist es soweit, es geht los mit der „Umgehung Altstadt Ost“, wie es offiziell im Amtsdeutsch heißt. Es war kein Spatenstich, zu dem man die Presse eingeladen hatte, eher eine Enthüllung. Denn auf einer großen Info-Tafel können sich ab jetzt auch die Bürger über die Baumaßnahme informieren. Die Tafel steht auf dem Parkplatz am Rewe-Markt. Dort wird sozusagen auch das Herzstück der späteren Umgehung gebaut, nämlich ein großer Kreisel. Es verteilt sich der Verkehr dann in Richtung Stadtausgang nach Blickweiler/Webenheim/Mimbach oder wieder zurück auf der Florianstraße nach Lautzkichen. Der innerstädtische Verkehr wird nach Beendigung der Baumaßnahmen von der Bliesgaustraße – aus Lautzkirchen kommend – zwischen Arbeitsamt und Rewe-Markt/Stadtwerke auf den dortigen Kreisel geleitet.

Die scheidende Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener zeigte sich erfreut, dass sie beim Quasi-Spatenstich noch dabei sein konnte: „Die Verkehrsplanung und die Umsetzung im Bereich der Altstadt haben mich über meine gesamte Amtszeit begleitet. Wir haben mit dem Kreisel nach Blickweiler, dem Kreisel in Webenheim und dem Kreisel am Stadteingang die Stadt weit nach vorne gebracht. Die Umgehung Altstadt Ost ist sozusagen die Abrundung der Maßnahme“. Die Chefin im Rathaus erläuterte auch, warum sich gerade dieser Bauabschnitt so lange verzögert hat: „Wir sind hier immer noch offiziell Überschwemmungsgebiet, in dem eigentlich überhaupt nicht gebaut werden dürfte. Wir mussten dicke Bretter bohren, dass wir hier bauen durften. Am Ende hat dann auch Umweltminister Reinhold Jost geholfen“, erläuterte die Noch-Bürgermeisterin. Sie lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) und wünschte ihrem ebenfalls anwesenden Nachfolger, Bernd Hertzler, ein glückliches Händchen beim weiteren Fortschritt der Baumaßnahmen.