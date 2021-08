Kabarett in Blieskastel : Standup-Comedy mit NightWash in Blieskastel

Blieskastel die Comedy-Truppe NightWash ist am Samstag, 4. September, zu Gast in der BLiesgau-Festhalle. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass um 19 Uhr. Der Ticketverkauf (25 Euro/ermäßigt 23 Euro) ist gestartet. NightWash ist die Marke für Stand-up Comedy in Deutschland und wurde 2016 hierfür mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet.

Mit über 200 Live-Terminen pro Jahr ist NightWash zudem die erfolgreichste Live Comedy-Show im deutschsprachigen Raum. Künstler wie Luke Mockridge, Felix Lobrecht, Carolin Kebekus, Chris Tall oder Faisal Kawusi hatten einen Ihrer ersten Auftritte bei NightWash. Mit dabei sind: David Werker (Moderator), Luisa Charlotte Schulz, Andre Kramer, Serkan Ates-Stein sowie Luan Comedy.