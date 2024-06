Einstimmiges Votum des Biosphären-Zweckverbands Standort fürs Biosphären-Haus ist geklärt

Seit 2009 fordert die Unesco ein Besucher- und Informationszentrum für das Biosphärenreservat Bliesgau. Seit Montag ist dieses ein Stück näher gerückt. Wie der Biosphären-Zweckverband in seiner Sitzung einstimmig entschied, soll es in die Räume der Blieskasteler Kreissparkasse (KSK) Saarpfalz einziehen. Diese Lösung war schon länger im Gespräch, scheiterte aber am grünen Licht der KSK.