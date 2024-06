Wahlausschuss Stadtrat verkleinert sich um zwei Sitze

Blieskastel · 37 Schreiben an gewählte Stadträte und an 139 Mitglieder der 15 Ortsräte der Blieskasteler Stadtteile wurden in dieser Woche verschickt, nachdem der Wahlausschuss am Montag den korrekten Vollzug der Wahlen konstatiert hatte.

14.06.2024 , 12:54 Uhr

Bürgermeister Bernd Hertzler (rechts) und Verwaltungsdirektor Jens Welsch inmitten der Wahlunterlagen. Mit der Sitzung des Wahlausschusses am Montag wurden die Wahlen amtlich abgeschlossen. Foto: Erich Schwarz

Von Erich Schwarz