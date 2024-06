Stadtrat Blieskastel Neue strenge Regeln für Wahlwerbung

Aber was regelt die neue Satzung überhaupt? Dazu nochmals die Verwaltungsspitze: „Im Ergebnis darf man sagen, dass die Parteien und Wählergruppen pro Wahltag dem Grunde nach nur noch 125 Plakate ausbringen dürfen, und zwar für das gesamte Stadtgebiet in den 19 Siedlungsbereichen des 108 Quadratkilometer umfassenden Gebietes. Dafür ist ein Antrag zu stellen, der zu bescheiden ist. Zugleich gibt es amtliche Zulassungssiegel pro Wahlplakat, damit nicht mehr irregulär Plakate aufgehängt werden. Dies entspricht auch dem Wunsch der Ortsräte, die an einer strikten Reglementierung und Begrenzung der schieren Masse an Wahlsichtplakaten kategorisch festhalten. Wobei ihnen teilweise die Reduzierung und die Verbote nicht weit genug gehen, und man sich teils eine noch stärkere Beschränkung wünscht“, so Bernd Hertzler und Jens Welsch. Außerdem ist die Größe der Plakate auf das Format Din-A-1 beschränkt, und je Straßenlaterne dürfen maximal drei Plakate übereinander aufgehängt werden, mit der jeweiligen Rückseite sind es dann maximal sechs. Unabhängig von Sonderveranstaltungen im Vorfeld der sogenannten „heißen Wahlkampfphase“, dürfen Plakate erst vom 43. Tag vor der Wahl an ab 18 Uhr ausgebracht werden. Das ist für die Wahlen am 9. Juni der Samstag, 27. April dieses Jahres. Beanstandungslos und ohne Hinterlassenschaften wie Kabelbinder, Drähte oder Müll ganz allgemein sind diese dann spätestens am achten Tag nach der Wahl, das ist ein Montag, bis 20 Uhr wieder zu entfernen. Für eine etwaige Stichwahl, wie diese für die Wahl des Landrates im Saarpfalz-Kreis möglich ist, gelten zusätzliche Fristen.